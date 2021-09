Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône La Manade Fernay en fête Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

La Manade Fernay en fête Arles, 10 octobre 2021, Arles. La Manade Fernay en fête 2021-10-10 – 2021-10-31 Mas des Jasses de la ville, Manade Fernay Mas des Jasses de la Ville

Arles Bouches-du-Rhône Chaque dimanche à 11H une animation équestre dans nos Arènes avec la venue spéciale de la Danseuse Flamenca « Laura La LOLI » qui alternera ses danses avec les numéros sur le cheval Camargue.

A midi la Table de la Manade vous propose un déjeuner provençal avec ambiance Flamenco

L’après midi démonstration de Tri par les Gardians à 14H avec pour ceux qui le souhaitent une Visite de la Manade en Charette

Sur place: Boissons, Planche Apéritive, Dessert, Gouter. En octobre, passez un dimanche à la manade ! A l’occasion du Festival Brin de Culture, la Manade Fernay vous reçoit les Dimanches 10, 17, 24 & 31 Octobre manadefernay@free.fr +33 6 07 66 85 58 http://www.masdesjasses.com/ Chaque dimanche à 11H une animation équestre dans nos Arènes avec la venue spéciale de la Danseuse Flamenca « Laura La LOLI » qui alternera ses danses avec les numéros sur le cheval Camargue.

Sur place: Boissons, Planche Apéritive, Dessert, Gouter.

