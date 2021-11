Saint-Céré Saint-Céré Lot, Saint-Céré La Maison du Père Noël Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

2021-12-16 – 2021-12-24

Saint-Céré Lot Découvrez le salon et le bureau du Père Noël où les enfants pourront déposer leur lettre. Plongez dans l’univers féérique de Noël !

Samedi 18 et dimanche 19 le Père Noël sera sur place ainsi qu’un atelier maquillage. Dimanche 19 de 14h à 17h atelier d’écriture sur l’ « arbre à palabres » proposés par Art ! Scènes et Cie en partenariat avec la Voyelle Bleue, suivi d’un goûter. +33 5 65 10 01 10 noel

