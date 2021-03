La maison de Bernarda Alba, 13 mars 2021-13 mars 2021, Flers.

La maison de Bernarda Alba 2021-03-13 20:00:00 20:00:00 – 2021-03-13

Flers Orne

Pour raconter l’incroyable destin de Bernarda Alba, Yves Beaunesne a choisi l’immense Myriam Boyer, une artiste inclassable, deux fois lauréate du Molière de la meilleure actrice et maintes fois comédienne pour les plus grands noms du cinéma et du théâtre. Myriam Boyer est cette mère andalouse omnipotente qui, à la mort de son second époux, décide de fermer sa maison pour vivre avec ses filles un deuil de huit ans, assorti d’un isolement du monde et des hommes. Seule pourvue d’une importante dot, Augustias, fille aînée du premier mariage de Bernarda, est fiancée à Pépé le Romano. Autour de ce beau garçon objet de convoitises, la pièce de Federico García Lorca donne à voir la violence d’un monde verrouillé de l’intérieur que la passion fait voler en éclats. Le huis clos féminin naît en 1936 derrière les barreaux d’une prison phalangiste, dans une Espagne au bord de la guerre civile, deux mois avant l’exécution de son auteur et poète andalou Federico García Lorca. Si son œuvre a longtemps été censurée, c’est qu’elle dénonce la politique d’une société fanatique et annonce le repli d’un pays prisonnier de ses croyances. Accompagnées sur scène d’une violoncelliste, Myriam Boyer et sept autres brillantes comédiennes jouent et chantent les crêpages de chignon au cœur de l’enfermement et la force du désir qui conduit à la transgression. « Face au loup, la chèvre n’a pas dit son dernier mot ».

Pour raconter l’incroyable destin de Bernarda Alba, Yves Beaunesne a choisi l’immense Myriam Boyer, une artiste inclassable, deux fois lauréate du Molière de la meilleure actrice et maintes fois comédienne pour les plus grands noms du cinéma et du…

Pour raconter l’incroyable destin de Bernarda Alba, Yves Beaunesne a choisi l’immense Myriam Boyer, une artiste inclassable, deux fois lauréate du Molière de la meilleure actrice et maintes fois comédienne pour les plus grands noms du cinéma et du…

Pour raconter l’incroyable destin de Bernarda Alba, Yves Beaunesne a choisi l’immense Myriam Boyer, une artiste inclassable, deux fois lauréate du Molière de la meilleure actrice et maintes fois comédienne pour les plus grands noms du cinéma et du théâtre. Myriam Boyer est cette mère andalouse omnipotente qui, à la mort de son second époux, décide de fermer sa maison pour vivre avec ses filles un deuil de huit ans, assorti d’un isolement du monde et des hommes. Seule pourvue d’une importante dot, Augustias, fille aînée du premier mariage de Bernarda, est fiancée à Pépé le Romano. Autour de ce beau garçon objet de convoitises, la pièce de Federico García Lorca donne à voir la violence d’un monde verrouillé de l’intérieur que la passion fait voler en éclats. Le huis clos féminin naît en 1936 derrière les barreaux d’une prison phalangiste, dans une Espagne au bord de la guerre civile, deux mois avant l’exécution de son auteur et poète andalou Federico García Lorca. Si son œuvre a longtemps été censurée, c’est qu’elle dénonce la politique d’une société fanatique et annonce le repli d’un pays prisonnier de ses croyances. Accompagnées sur scène d’une violoncelliste, Myriam Boyer et sept autres brillantes comédiennes jouent et chantent les crêpages de chignon au cœur de l’enfermement et la force du désir qui conduit à la transgression. « Face au loup, la chèvre n’a pas dit son dernier mot ».