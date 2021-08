Cornebarrieu L'Aria Cornebarrieu, Haute-Garonne La machine de Turing L’Aria Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

L’incroyable destin du génial mathématicien anglais Alan Turing, inventeur de l’intelligence artificielle. Une pièce enjouée, inventive et bouleversante. Une ode à la différence, sans jamais manquer d’humour, portée par l’auteur et comédien Benoit Solès. Un spectacle intelligent et sensible récompensé par 4 Molières en 2019. **La garderie de l’Aria** Ce service est ouvert sur réservation auprès de la billetterie (site web ou permanence à l’Aria), pour les enfants de 6 à 12 ans inclus , jusqu’à 72 heures avant la date du spectacle. Tarif : 5 € par famille Organisation : Ville de Cornebarrieu

Plein tarif 28€ / Tarif réduit 24€ / -26 ans 16€

Théâtre L’Aria Rue du 11 novembre 1918, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

