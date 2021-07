Lille Maison de quartier des Bois-Blancs Lille, Nord La Ludochouette Maison de quartier des Bois-Blancs Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

La Ludochouette Maison de quartier des Bois-Blancs, 16 août 2021-16 août 2021, Lille. La Ludochouette

du lundi 16 août au vendredi 27 août à Maison de quartier des Bois-Blancs

A compter du 16 août, la ludochouette réouvre ses portes pour vous proposer des jeux et animations pour petits et grands. Rendez-vous les lundis de 9h à 11h30 et de 14h à 18h les mardis de 9h à 11h30 et de 14h à 18h les mercredis de 9h à 11h30 et de 14h à 18h les jeudis de 9h à 11h30, après-midis festives devant le centre social les vendredis de 9h à 12h _Maison de quartier des Bois-Blancs_ _60 rue du Général Anne de la Bourdonnaye_ _59000 Lille_ [_[contact@mqbb.fr](contact@mqbb.fr)_](contact@mqbb.fr) 03 20 09 75 94

Entrée libre

programme été 2021 Maison de quartier des Bois-Blancs 60 rue gal Anne de la bourbonnaye Lille Lille Bois-Blancs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T11:30:00;2021-08-16T14:00:00 2021-08-16T18:00:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T11:30:00;2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T18:00:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T11:30:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T18:00:00;2021-08-19T09:00:00 2021-08-19T11:30:00;2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T18:00:00;2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T12:00:00;2021-08-23T09:00:00 2021-08-23T11:30:00;2021-08-23T14:00:00 2021-08-23T18:00:00;2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T11:30:00;2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T18:00:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T11:30:00;2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-26T09:00:00 2021-08-26T11:30:00;2021-08-26T14:00:00 2021-08-26T18:00:00;2021-08-27T09:00:00 2021-08-27T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de quartier des Bois-Blancs Adresse 60 rue gal Anne de la bourbonnaye Lille Ville Lille lieuville Maison de quartier des Bois-Blancs Lille