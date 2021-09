MAGNY-LES-HX Maison de l'environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX La lesbienne invisible Maison de l’environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

Pour la nouvelle version, Océan (ex Océanerosemarie) passe le flambeau à la comédienne et humoriste Marine Baousson, qui incarne avec brio cette jeune femme faussement naïve qui va découvrir son homosexualité… et le fait que personne n’y croit ! La Lesbienne invisible nous parle, avec beaucoup d’autodérision et de tendresse, des relations amoureuses, des bons sentiments, du regard de la société sur les homos, en traversant des situtations ubuesques. Au terme de ce spectacle drôle, émouvant et plein d’énergie, vous aurez enfin toutes les réponses aux questions profondes ou frivoles que vous vous posez sur les lesbiennes ! Ecrit et mis en scène par : Océan En collaboration avec Murielle Magellan Interprété par : Marine Baousson Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Humour Théâtre Après un succès sans faille et plus de 550 dates de 2009 à 2014, La Lesbienne Invisible fait son retour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T22:30:00

