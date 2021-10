Genève Autre lieu Genève “La Leçon” d’Eugène Ionesco par la compagnie Tandem Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

du samedi 30 octobre au mardi 2 novembre à Autre lieu

Est-il possible de sortir le théâtre du théâtre ? Nous voulons tenter ce pari audacieux en investissant l’amphitéâtre de l’université de Genève, le célèbre auditoire Olivier Reverdin, nommé par les plus téméraires “la B106”. Oui, nous allons monter notre leçon dans une véritable salle de classe. Mais ce n’est pas tout ! Une première partie de théâtre improvisé vous immergera dans un univers étrange. Et peut-être que vous aussi, vous serez menés à participer à la Leçon…

Tarif réduit : CHF 15.-, tarif normal : CHF 20.-

La compagnie tandem présente “La Leçon” d’Eugène Ionesco à l’auditoire Olivier Reverdin – Uni Bastion du 30 octobre au 2 novembre 2021 à 20 heures Autre lieu Genève Genève

2021-10-30T20:00:00 2021-10-30T21:00:00;2021-10-31T20:00:00 2021-10-31T21:00:00;2021-11-01T20:00:00 2021-11-01T21:00:00;2021-11-02T20:00:00 2021-11-02T21:00:00

