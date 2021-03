Saint-Vérain Saint-Vérain Nièvre, Saint-Vérain La lactofermentation Saint-Vérain Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Vérain

La lactofermentation, 20 novembre 2021-20 novembre 2021, Saint-Vérain. La lactofermentation 2021-11-20 09:00:00 – 2021-11-20 17:30:00 Les Haverts 3 Acali – Ecocentre de Bourgogne

Saint-Vérain Nièvre EUR Conserver ses légumes crus durant des mois avec la technique de la lactofermentation. Conserver ses légumes crus durant des mois avec la technique de la lactofermentation.

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Vérain Autres Lieu Saint-Vérain Adresse Les Haverts 3 Acali - Ecocentre de Bourgogne Ville Saint-Vérain