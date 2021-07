Taninges Taninges Haute-Savoie, Taninges La Jacquemarde – 26ème édition Taninges Taninges Catégories d’évènement: Haute-Savoie

La Jacquemarde – 26ème édition Taninges, 1 août 2021-1 août 2021, Taninges. La Jacquemarde – 26ème édition 2021-08-01 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-01 17:00:00 17:00:00 Salle des Fêtes Avenue des Thézières

Taninges Haute-Savoie Grande concentration de voitures anciennes (de 250 à 300 véhicules datant d’avant 1980). Balade champêtre le matin et présentation statique l’après-midi. Bourse aux pièces. Animations toute la journée. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Lieu Taninges Adresse Salle des Fêtes Avenue des Thézières Ville Taninges lieuville 46.10542#6.59054