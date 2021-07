La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Gironde, La Teste-de-Buch La Guinguette du Marché La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

La Teste-de-Buch

La Guinguette du Marché La Teste-de-Buch, 6 août 2021, La Teste-de-Buch. La Guinguette du Marché 2021-08-06 – 2021-08-06 Rue Victor Hugo Marché de La Teste de Buch

La Teste-de-Buch Gironde Les vendredis soir durant l’été, la place du marché s’anime de 18h à 22h : marché nocturne, restauration, buvette, animations musicales… Les vendredis soir durant l’été, la place du marché s’anime de 18h à 22h : marché nocturne, restauration, buvette, animations musicales… +33 5 56 54 63 14 Les vendredis soir durant l’été, la place du marché s’anime de 18h à 22h : marché nocturne, restauration, buvette, animations musicales… Mairie de la teste de buch dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Teste-de-Buch Autres Lieu La Teste-de-Buch Adresse Rue Victor Hugo Marché de La Teste de Buch Ville La Teste-de-Buch lieuville 44.63259#-1.14892