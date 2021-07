Laàs Laàs Laàs, Pyrénées-Atlantiques La Guinguette de la Principauté Laàs Laàs Catégories d’évènement: Laàs

20h : concert avec QUE QUIO et DJ ALI De 18h à 23h : ambiance musicale Bodega – Guinguette, restauration sur place, buvette, concours de pétanque (nombreux lots à gagner), petit marché des producteurs du coin. Soirée menu : AXOA

20h : concert avec QUE QUIO et DJ ALI google dernière mise à jour : 2021-07-15 par OT Béarn des Gaves

