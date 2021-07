Amiens Amiens Amiens, Somme La grrrande auberge du tour du monde Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

La grrrande auberge du tour du monde Amiens, 6 août 2021, Amiens. La grrrande auberge du tour du monde 2021-08-06 19:30:00 – 2021-08-06 23:00:00

Amiens Somme Amiens Somme 17 En mars 1885, Jules Verne organise dans sa maison du 2 rue Charles Dubois un grand bal costumé en référence à son célèbre roman Le Tour du Monde en quatre-vingts jours. Cette « Grrrrande Auberge du Tour du Monde », tenue par Mr et Mme Verne, rassemble près de deux cents invités ayant revêtu pour l’occasion des costumes traditionnels de différents pays du monde.

Chaque été, la Maison de Jules Verne propose de commémorer cet événement au cours d’une soirée festive sur une thématique vernienne.

Cette année le thème sera porté sur la nouvelle La journée d’un journaliste américain en 2889 .

La Maison propose au public une soirée à ambiance rétro-futuriste steampunk durant laquelle il sera exceptionnellement autorisé à déambuler dans les salles. À différents niveaux de la maison sera proposée une animation circassienne ainsi que des installations pseudos futuristes inspirées des inventions de 2889.

Une chanteuse sera également présente lors du dîner (sous la marquise).

La Maison de Jules Verne accueillera en tout 48 personnes. Soit 2 x 4 groupes de 6 personnes, répartis à la fois dans la maison ou dans des espaces de restauration, le tout en accord avec les injonctions sanitaires. Sur réservation En mars 1885, Jules Verne organise dans sa maison du 2 rue Charles Dubois un grand bal costumé en référence à son célèbre roman Le Tour du Monde en quatre-vingts jours. Cette « Grrrrande Auberge du Tour du Monde », tenue par Mr et Mme Verne, rassemble près de deux cents invités ayant revêtu pour l’occasion des costumes traditionnels de différents pays du monde.

Chaque été, la Maison de Jules Verne propose de commémorer cet événement au cours d’une soirée festive sur une thématique vernienne.

Cette année le thème sera porté sur la nouvelle La journée d’un journaliste américain en 2889 .

La Maison propose au public une soirée à ambiance rétro-futuriste steampunk durant laquelle il sera exceptionnellement autorisé à déambuler dans les salles. À différents niveaux de la maison sera proposée une animation circassienne ainsi que des installations pseudos futuristes inspirées des inventions de 2889.

Une chanteuse sera également présente lors du dîner (sous la marquise).

La Maison de Jules Verne accueillera en tout 48 personnes. Soit 2 x 4 groupes de 6 personnes, répartis à la fois dans la maison ou dans des espaces de restauration, le tout en accord avec les injonctions sanitaires. Sur réservation maisondejulesverne@amiens-metropole.com +33 3 22 45 45 75 http://www.amiens.fr/maisondejulesverne/ En mars 1885, Jules Verne organise dans sa maison du 2 rue Charles Dubois un grand bal costumé en référence à son célèbre roman Le Tour du Monde en quatre-vingts jours. Cette « Grrrrande Auberge du Tour du Monde », tenue par Mr et Mme Verne, rassemble près de deux cents invités ayant revêtu pour l’occasion des costumes traditionnels de différents pays du monde.

Chaque été, la Maison de Jules Verne propose de commémorer cet événement au cours d’une soirée festive sur une thématique vernienne.

Cette année le thème sera porté sur la nouvelle La journée d’un journaliste américain en 2889 .

La Maison propose au public une soirée à ambiance rétro-futuriste steampunk durant laquelle il sera exceptionnellement autorisé à déambuler dans les salles. À différents niveaux de la maison sera proposée une animation circassienne ainsi que des installations pseudos futuristes inspirées des inventions de 2889.

Une chanteuse sera également présente lors du dîner (sous la marquise).

La Maison de Jules Verne accueillera en tout 48 personnes. Soit 2 x 4 groupes de 6 personnes, répartis à la fois dans la maison ou dans des espaces de restauration, le tout en accord avec les injonctions sanitaires. Sur réservation Droits réservés dernière mise à jour : 2021-07-22 par SIM Picardie – OT D’AMIENS

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse Ville Amiens lieuville 49.88774#2.30189