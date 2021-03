Mourenx Mourenx Mourenx, Pyrénées-Atlantiques La grande fête du vélo pour tous Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

La grande fête du vélo pour tous, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Mourenx. La grande fête du vélo pour tous 2021-07-04 – 2021-07-04

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx Randonnée cyclo route avec deux circuits, randonnée VTT, exposition de vélos anciens, présence d'anciens coureurs professionnels. +33 5 59 60 41 71

