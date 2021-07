Bordeaux Quais de Bordeaux Bordeaux, Gironde La goélette « Etoile » fait escale à Bordeaux Quais de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Un moment unique pour faire découvrir le métier des marins et l’histoire d’un des derniers voiliers à avoir servi au cours de la 2nde Guerre Mondiale. Véritable représentant du sens marin et de la cohésion d’équipage, ce voilier-école qui participe à la formation des marins et au rayonnement du patrimoine culturel français embarquera le public du 14 au 15 juillet. Durant 2 jours, l’équipage offrira une complète immersion au sein de cette goélette remplie d’histoire. Des instants privilégiés pour aller à la rencontre des marins, partager la culture maritime, découvrir le sens des valeurs et des responsabilités.

Du mardi 13 au vendredi 16 juillet 2021 la goélette « Etoile », voilier ambassadeur de la Marine nationale, fait escale sur les quais de la Garonne à Bordeaux. Quais de Bordeaux quai richelieu Bordeaux Quinconces Gironde

