Espace Coluche, le dimanche 11 avril à 17:00

Le cirque envahit le musée ! Sept acrobates disjonctés et une musicienne électrisante s’emparent d’une exposition monochrome. Dans un élan créatif, ils la transforment en une explosion de couleurs. Se moquant allègrement des conventions, ces personnages, aussi loufoques que touchants, explorent avec avidité l’envers du décor. Stupéfiants, certains portés sont à couper le souffle, tandis que le numéro de jonglerie tient presque de la prestidigitation. Les quilles voltigent entre les artistes et nous ramènent à la galerie, où des collectionneurs en goguette passent outre les cordons de sécurité. Ils se livreront bientôt à une vente aux enchères de haut vol, théâtre d’un sensationnel numéro de barre russe teinté d’humour. Compagnie Machine de Cirque, mise en scène et écriture Olivier Lépine, direction artistique Vincent Dubé, Musique Marie-Hélène Blay avec Adam Strom, Antoine Morin, Connor Houlihan, Gaël Della-Valle, Lyne Goulet, Pauline Bonanni, Vladimir Lissouba et William Poliquin-Simms En raison de la crise du Covid-19 et sous réserve que les mesures de distanciation sociales soient prolongées en septembre, nous ne sommes pas en mesure de garantir votre placement précis en salle. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour vous assurer de belles soirées de détente dans nos murs en toute sécurité. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 15,00€

CIRQUE Durée : 1h15 Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

2021-04-11T17:00:00 2021-04-11T19:00:00

Lieu Espace Coluche Adresse 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE Ville PLAISIR