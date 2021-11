Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne, Marne La Frigousse – Soirée Dégustation Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne

Marne

La Frigousse – Soirée Dégustation Aÿ-Champagne, 29 novembre 2021, Aÿ-Champagne. La Frigousse – Soirée Dégustation La Frigousse 7 Place Henri Martin Aÿ-Champagne

2021-11-29 18:30:00 – 2021-11-29 21:00:00 La Frigousse 7 Place Henri Martin

Aÿ-Champagne Marne Aÿ-Champagne Accords entre différents foies gras et champagnes contact@lafrigousse.fr La Frigousse 7 Place Henri Martin Aÿ-Champagne

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne, Marne Autres Lieu Aÿ-Champagne Adresse La Frigousse 7 Place Henri Martin Ville Aÿ-Champagne lieuville La Frigousse 7 Place Henri Martin Aÿ-Champagne