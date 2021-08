Issy-les-Moulineaux Médiathèque centre-ville Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux La fresque végétale : Réalisation plastique Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

La fresque végétale : Réalisation plastique

Médiathèque centre-ville, le samedi 25 septembre à 15:30

Les participant·e·s participent à l’élaboration de la partie plastique d’une fresque numérique. Pour réaliser la fresque, les participant·e·s utiliseront de la peinture conductrice. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Renseignements et inscription à l’accueil jeunesse : 01 41 23 80 65

Atelier créatif pour les 8-12 ans. Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T15:30:00 2021-09-25T17:30:00

