Maison écocitoyenne, le dimanche 12 décembre à 14:30

**….ainsi que les causes et conséquences de son dérèglement.** **Participer à cet atelier fait prendre conscience de la complexité du changement climatique, donne une vision d’ensemble de cette vaste problématique et fournit des clés de compréhension pour agir efficacement.** **La Fresque du Climat est aussi bien conçue pour les novices que les connaisseurs.** **À partir de 14 ans, sur inscription.** **Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée**

La fresque du climat est un atelier scientifique, collaboratif et créatif. Avec rigueur et pédagogie, il permet en peu de temps de découvrir le fonctionnement du climat … Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

