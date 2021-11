Saint-Claude Saint-Claude Jura, Saint-Claude La Fraternelle – Exposition-vente Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude

La Fraternelle – Exposition-vente Saint-Claude, 2 décembre 2021, Saint-Claude. La Fraternelle – Exposition-vente Librairie Zadig 3 Rue du Pré Saint-Claude

2021-12-02 – 2021-12-02 Librairie Zadig 3 Rue du Pré

Saint-Claude Jura EUR La Fraternelle – Exposition – vente Jeudi 2 décembre à 18h, à la Fraternelle, à Saint-Claude. Adrien Houillère à l’invitation du chorégraphe Sarath Amarasingam, a suivi la création du spectacle « Vavuni Kulam », programmé le mardi 7 décembre sur la scène du théâtre de la Maison du Peuple. De cette rencontre, il a publié la bande-dessinée « Retrouver Ganesh ». Dans le courant de l’année 2021, Adrien est venu imprimer certains de ses dessins sur presses sérigraphiques des éditions La fraternelle (exemplaires disponibles à la vente à la boutique). Retrouver Ganesh

Un jour, Vimal, le chorégraphe, a invité Adrien, le dessinateur, à suivre la création de son spectacle. Mais plus que la danse, Adrien s’est mis à raconter ce qui fait les artistes…

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu Saint-Claude Adresse Librairie Zadig 3 Rue du Pré Ville Saint-Claude lieuville Librairie Zadig 3 Rue du Pré Saint-Claude