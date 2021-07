La Fraternelle – concert : chanson à bulles Saint-Claude, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Claude.

Samedi 10 juillet à 21h à la Maison du Peuple, à Saint-Claude.

Les Forces De l’Orge

Valentin Vuaillat (Vouloute) I chant lead, basse

Nicolas Brocart (Bill) I chant, claviers

Marius Barthelet (Mama) I chant, guitare

Guillaume Pouilloux (PiouPiou) I chant, pads, batterie

Musique brassée artisanalement dans le plus grand respect des traditions séculaires, découvrez un rafraîchissement dont le caractère généreux est relevé de subtils arômes de punk, de hip hop et d’électro. Vivez au rythme d’un spectacle costumé et interactif qui propose la satire d’une société névrosée en quête de son salut. Profitez pleinement d’une sensation unique, placée sous l’étendard fendard d’une révolution maltée aux sonorités venues d’ailleurs.

Entrée 10/8/5€

Pré-vente conseillée

la.fraternelle@maisondupeuple.fr +33 3 84 45 42 26 https://www.maisondupeuple.fr/evenement/forces-de-lorge/

