“La forêt nous regarde” par Les Décisifs Sarrey (52140), 23 octobre 2021, Neuillé-Pont-Pierre.

“La forêt nous regarde” par Les Décisifs

Sarrey (52140), le samedi 23 octobre à 15:00

_Clara Cornil est chorégraphe, danseuse. En 2004, elle fonde la compagnie « Les Décisifs » en Haute-Marne qu’elle co-dirige avec David Subal. Elle met en jeu conscience corporelle et mouvement dansé. Trois axes incarnent sa démarche artistique : les créations en relation avec les musiques contemporaines et improvisées – les pièces pour paysages – les projets de territoire, en collaboration avec des artistes de disciplines diverses._ _Océane Roma est conteuse et chanteuse ukuléléïste. Océane aime particulièrement raconter dehors, dans la nature. Le chant et la musicalité sont venus se nicher dans ses histoires. Après le théâtre forum et l’enseignement, le conte est devenu son engagement au monde pour sauvegarder la part d’émerveillement et de vitalité en chacun. Parfois, le rêve comme le conte, revêt un message mystérieux et symbolique qui viendrait nous avertir pour enrichir notre humanité._ “La forêt nous regarde” ———————– On entre dans un monde…C’est par l’écoute et les sens aux aguets que l’on va le découvrir. « La forêt nous regarde » est une balade où le public à travers des explorations ludiques, découvre une nouvelle manière de ressentir la forêt. Océane Roma prête son talent de conteuse pour incarner les paroles de La Mémoire de la forêt ; des paroles mystérieuses, puissantes, d’habitants qui témoignent des multiples perceptions et relations de l’Homme avec la forêt. On y croise les passions des enfants, l’inspiration et le silence, le jeu, le temps profond de l’amitié, la peur et l’émerveillement… Océane adapte également d’autres textes et mêle chants et percussions corporelles dans une dimension participative avec le public. Clara Cornil guide petits et grands dans une sensorialité joyeuse et attentive.

Tarif unique: 10€ / Réservation auprès du Foyer Rural de Sarrey

Balade contée Tout Public à partir de 6 ans

Sarrey (52140) Centre culturel Neuillé-Pont-Pierre Indre-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T15:00:00 2021-10-23T16:30:00