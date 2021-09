Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LA FORÊT Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

LA FORÊT 2021-10-05 10:00:00 – 2021-11-06 Médiathèque Aragon 54 Rue du Port

Le Mans Sarthe "La forêt"

Exposition d’illustrations originales d’Hubert Poirot-Bourdain, au cœur d’une forêt réenchantée au sein de la médiathèque. Installation réalisée par les enfants des accueils de loisirs de la Ville du Mans, avec la complicité de l’Arche de la Nature, librement inspirée de l’album « 20 noisettes pour Hector ».

Tout public
+33 2 43 47 48 74

Le Mans
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port