Le Mans Sarthe Dans le cadre de Faite Lire !

Jean de la Fontaine entouré par Gréco, Vian, Gainsbourg, Berthomieu….

« Un train, un wagon, une femme et un homme se découvrent les mêmes attirances pour les contes érotiques de Jean de la Fontaine, le voyage va durer quelques heures, voyage des mots, voyage des voix, … en gare de Château-Thierry un jeune musicien les rejoint dans le compartiment…. »

Avec Fabienne Guyon, Jacques Gouin et Benoît Pompéo.

A 21h. A partir de 15 ans. Au théâtre Paul Scarron.

A 21h. A partir de 15 ans. Au théâtre Paul Scarron.

