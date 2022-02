La Folie Belge Valloire Valloire Catégories d’évènement: Savoie

Valloire Savoie Valloire Savoie Amis belges, soyez les bienvenus à Valloire !

Pendant vos vacances scolaires, Valloire accueille à bras ouverts ses amis belges, fans de skis, de grand air et de soleil !

De nombreuses activités gratuites tout au long de la semaine ! info@valloire.net +33 4 79 59 03 96 https://www.valloire.net/ Valloire

