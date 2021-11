Avallon Avallon 89200, Avallon LA FLÛTE MAGIQUE DE LUNA Avallon Avallon Catégories d’évènement: 89200

Avallon

LA FLÛTE MAGIQUE DE LUNA Avallon, 11 décembre 2021, Avallon. LA FLÛTE MAGIQUE DE LUNA Salle des Maréchaux 2 Grande Rue Aristide Briand Avallon

2021-12-11 17:00:00 – 2021-12-11 Salle des Maréchaux 2 Grande Rue Aristide Briand

Avallon 89200 Avallon EUR serviceculture@ville-avallon.fr +33 3 86 48 23 03 Salle des Maréchaux 2 Grande Rue Aristide Briand Avallon

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 89200, Avallon Autres Lieu Avallon Adresse Salle des Maréchaux 2 Grande Rue Aristide Briand Ville Avallon lieuville Salle des Maréchaux 2 Grande Rue Aristide Briand Avallon