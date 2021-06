Lille jardin des retrouvailles Lille, Nord La fête du Printemps jardin des retrouvailles Lille Catégories d’évènement: Lille

jardin des retrouvailles, le samedi 12 juin à 14:00

Les adhérents du Jardin des Retrouvailles organisent une après-midi festive avec divers ateliers éducatifs et /ou ludiques sur le thème de l’environnement et de la permaculture qui seront proposés aux habitants du quartier. Durant cette après-midi, l’association proposera un troc de graines pour les jardiniers en herbe, une initiation au jardinage pour les débutants. Cette animation sera clôturée par un goûter musical et un jeu avec lots à la clé. animation sur le thème de la nature jardin des retrouvailles rue Montesquieu Lille-Moulins Lille Lille-Moulins Nord

2021-06-12T14:00:00 2021-06-12T18:00:00

