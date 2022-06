La Fête du Parc de Méru Méru, 14 juillet 2022, Méru.

La Fête du Parc de Méru

Rue Roger Salengro Méru Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre

2022-07-14 12:00:00 – 2022-07-14 17:30:00

Méru

Oise

Méru

Fêtez le 14 juillet à la Fête du Parc ! Amusez-vous entre amis ou en famille autour des nombreux stands de jeux qui seront installés au centre et dans les allées du parc. Des structures gonflables et de l’accrobranche attendent aussi les enfants ! Les fans de musique et de danse trouveront leur bonheur auprès du duo de chanteurs Myriam et Sylvain.

Enfin, à 23h00, la journée se finira en beauté avec le spectacle pyrotechnique musical sur le thème des pirates.

+33 3 44 52 35 00 https://www.ville-meru.fr/la-fete-du-parc-2022

Ville de Méru

Méru

dernière mise à jour : 2022-06-28 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre