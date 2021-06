Menton Ville de Menton Alpes-Maritimes, Menton La fête des terrasses Ville de Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

La fête des terrasses Ville de Menton, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Menton. La fête des terrasses

Ville de Menton, le jeudi 1 juillet à 18:00

Le 1er juillet, dès 18h, tous ensemble, aux côtés des professionnels de la restauration, célébrons les terrasses, symboles de convivialité, d’apéro et de liberté retrouvée. Cette grande fête lancée par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur l’année dernière, a été créée pour réunir les familles, les amis, les collègues de travail avec les propriétaires de restaurants, de bars ou de cafés, privés de leurs plus fidèles clients pendant plusieurs mois. Un grand moment de convivialité autour des valeurs de partage pour redonner vie à nos terrasses! CAFETIERS, RESTAURATEURS, PARTICIPEZ À LA FÊTE DES TERRASSES ! Pour recevoir votre kit ,avec 30 verres à pied, 200 sous-verres, 300 serviettes en papier, 50 sets de table, 4 tabliers, 3 t-shirts pour le service, 4 affiches 60 x 80 cm, banderole et fanions c’est par ici : [[https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…](https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…)](https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…) Tous ensemble aux côtés des professionnels de la restauration. Ville de Menton Ville de Menton – 06500 Menton Garavan Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T18:00:00 2021-07-01T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Étiquettes évènement : Autres Lieu Ville de Menton Adresse Ville de Menton - 06500 Ville Menton lieuville Ville de Menton Menton