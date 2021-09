La Fête des Possibles à Buis Association Familiale des Baronnies, 25 septembre 2021, Buis-les-Baronnies.

La Fête des Possibles à Buis

Association Familiale des Baronnies, le samedi 25 septembre à 14:00

Des alternatives se construisent au niveau local partout en France, pour réinventer nos façons de produire, d’échanger, d’habiter, de nous nourrir, de nous déplacer, d’éduquer nos enfants. L’AFB a décidé d’encourager et de mettre en avant cette dynamique en faveur de la **transition écologique sociale et humaine**. Organisée chaque année depuis 2016 par celles et ceux qui agissent déjà pour créer près de chez eux un monde plus juste et plus durable, la Fête des possibles aura lieu cette année à Buis pour sa première édition, le **samedi 25 septembre 2021, dans les locaux de l’AFB, à partir de 14h**.

Entrée libre

Rejoignez-nous, rejoignez-vous pour parler transition et partager un moment convivial.

Association Familiale des Baronnies 26170 3, place du portalet Buis-les-Baronnies Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T19:30:00