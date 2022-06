La fête de l’Andouillette Clamecy, 8 juillet 2022, Clamecy.

La fête de l’Andouillette

Avenue de la République Clamecy Nièvre

2022-07-08 – 2022-07-09

Clamecy

Nièvre

L’association ClamVy-com est heureuse de vous inviter à sa traditionnelle fête de l’andouillette !

Au programme : de l’andouillette, des concerts et aussi un vide-grenier (rue Marie-Davy et rue de la République) et la grande braderie des commerçants !

Une fête traditionnelle et conviviale où la bonne humeur est au rendez-vous !

