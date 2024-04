Exposition La Nièvre en 1944 Rue du 11 Novembre 1918 Dun-les-Places, mercredi 8 mai 2024.

Exposition La Nièvre en 1944 Rue du 11 Novembre 1918 Dun-les-Places Nièvre

A l’occasion du 80ème anniversaire de la Libération, cette exposition, réalisée par l’association Morvan terre de Résistances et le Conseil départemental de la Nièvre, donne à comprendre l’histoire de l’Occupation et de la Résistance, à travers de nombreux documents et photographies. En plein-air, autour de l’église de Dun-les-Places, elle est accessible à tous les publics. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-10-06

Rue du 11 Novembre 1918 En plein-air autour de l’église

Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté memorialdun@gmail.com

L’événement Exposition La Nièvre en 1944 Dun-les-Places a été mis à jour le 2024-04-05 par COORDINATION NIEVRE