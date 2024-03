Aux Quatre Coins du Mot Cour du Château La Charité-sur-Loire, mercredi 8 mai 2024.

Aux Quatre Coins du Mot Cour du Château La Charité-sur-Loire Nièvre

Rendez-vous incontournable du week-end de l’Ascension, le festival de La Charité-sur-Loire est de retour pour célébrer le mot, sous toutes ses formes du 8 au 12 mai 2024.

Cette année nous vous proposons d’être REBELLES et DÉCIBELS de réécouter la bande-son de vos éveils à la fois intime et bruyante, profonde et spontanée, brute et lumineuse.

Il y aura des icônes indociles, des paroles révoltées, des transgressions vitales, des stars de la BD et des fans de musique, des punks bien vivants, des jeux pour les enfants et comme un air de fête.

Cinq jours de spectacles, lectures, animations, concerts, projections, rencontres, jeux et expositions pour toutes les envies et tous les âges !

Vous les croiserez ou nous les évoquerons aux quatre coins du mot Frank Margerin, Renaud Cojo, Magali Le Huche, Coluche, Valérie Nivelon, Rachid Taha, Le chat perplexe, Gonzalo Campo, Alain Guyard, Joëlle Sambi, Sara Machine, TéATr’éPROUVète, Ramadier et Bourgeau, L’arche Éditeur, Tim Crouch, Zoon Besse, Jacques Higelin, Pauline Sauveur, Hervé Bourhis, Angela Davis, Nicolas Richard, Roca et Wally, Charles Berberian, Rubin Steiner, Belkacem Bahlouli, Anaïs Nin et Henry Miller, Laurence Romance, Georges Brassens, Mark Mulholland, Nick Kent, et bien d’autres…

Toutes les infos sur le site et les réseaux sociaux de la Cité du Mot.

Inscription à notre Newsletter https://citedumot.fr/recevoir-la-newsletter/ 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-12

Cour du Château Centre ville

La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté info@citedumot.fr

L’événement Aux Quatre Coins du Mot La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2024-03-01 par OT LOIRE NIEVRE ET BERTRANGE