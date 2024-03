Fleurs de Jazz festival Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains, jeudi 9 mai 2024.

Fleurs de Jazz festival Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Le groupe Happy Brass Band a la particularité de mêler le traditionnel (Louis Armstrong, Sidney Béchet…) et le moderne (Sonny Rollins, Art Blakey, Miles Davis…). Il base son répertoire sur une solide rythmique (Ganjo, soubassophone, caisse claire et grosse caisse) et sur de talentueux solistes (trompette, clarinette et trombone).

Cette bande de joyeux drilles innove complètement et dépoussière l’esprit des fanfares conventionnelles grâce à une prestation originale. 38 38 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 20:45:00

fin : 2024-05-09 23:00:00

Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Segard

Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

