Festival fleurs de Jazz Villapourçon, jeudi 9 mai 2024.

Retrouvez Happy Brass Band, Jazz New Orleans, Emilie Calmé et Laurent Maur autour d’une fantaisie pour flute et harmonica, la Brèves de Lavoirs avec sylvie Barnay conteuse et Olivier Sepre, musicien. Pour finir ce festival, profitez d’un atelier Jazz avec André Fischmann et en deuxième partie, fridges quartet. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 20:30:00

fin : 2024-05-11

larochemillay

Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

