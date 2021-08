Épinal Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal, Vosges La Fête de la science Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

La Fête de la science Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC), 10 octobre 2021, Épinal. La Fête de la science

Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC), le dimanche 10 octobre à 14:00

**Public familial : Activités scientifiques sur le thème de la couleur** L’utilisation des pigments naturels remonte à la Préhistoire. À cette époque, l’Homme les utilisait pour peindre les murs de ses grottes. Au fil de l’histoire, ces pigments vont être employés dans de nombreux domaines comme la peinture, la teinture des textiles ou encore l’imprimerie avant d’être remplacés, aujourd’hui, dans l’industrie, par des pigments de synthèse. En famille, partez à la découverte des couleurs avec l’association _Les Petits Débrouillards_. **Public adulte : Conférence « L’art celtique dans les collections du MUDAAC »**, par Thierry Dechezleprêtre, conservateur en chef du patrimoine, responsable de la conservation départementale Le MUDAAC conserve une collection d’objets permettant d’évoquer quelques-unes des caractéristiques de l’expression artistique de l’Europe celtique, entre le VIe siècle avant J.-C. et le début de notre ère. En témoignent notamment les objets mis au jour dans la tombe à char de Marainville-sur-Madon (Vosges), ainsi que les parures des nécropoles fouillées dans le département et les nombreuses monnaies gauloises. Activités scientifiques : à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15. Durée : 45 min. À partir de 8 ans. Conférence L’art celtique dans les collections du MUDAAC : à 15h30. Durée : 1h30.

Gratuit, sur réservation

Un week-end dédié à la science pour petits et grands. Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde , 88000 Epinal Épinal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Adresse 1 place Lagarde , 88000 Epinal Ville Épinal lieuville Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal