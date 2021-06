La Fête à Léo 2021 Saint-Félix-de-Foncaude, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saint-Félix-de-Foncaude.

La Fête à Léo 2021 2021-07-25 08:45:00 – 2021-07-25 20:00:00

Saint-Félix-de-Foncaude Gironde Saint-Félix-de-Foncaude

Le crû 2020, amputé des mois de juin et juillet, est resté dans nos mémoires… avec aussi le plaisir de nous être tous retrouvés, nombreux et ravis, aux mois d’août et septembre, puisque nous avions fait alors le pari – gagnant – de maintenir le programme de ces deux mois de fin d’été. Après, de nouveau, des mois de « confinement », l‘interdiction de rassemblements et les contraintes sanitaires imposées par la situation pandémique, l’été 2021 sera celui du progressif retour à une vie libre et normale…

Pour cette occasions, nous vous convions le dimanche 25 juillet pour une journée découverte, à pied, entre le Moulin de Pinquet et le Castrum de Pommiers à Saint-Félix de Foncaude.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par OT de l’Entre-deux-Mers