### Soirée néo-radicale sur la question de la fête Injonctions, restrictions, sanctions, interdictions… Contraintes et tourmentes nous ont mis sens dessus-dessous mais maintenant c’est à notre tour de leur mettre à l’envers. Ouvrons grand les portes ! Laissons-nous guider par ce qui nous anime : se réapproprier l’art et le remettre au centre, partout et dans tous les sens. On met tout à l’envers, et on recommence. Bal absurde, performances décalées, basses démentes, corps débridés. Une fête pour noctambules mélomanes en paillettes claquettes. Fête à l’envers, adieu l’enfer. On vous attend. **▬ PROGRAMMATION 4.0** ROMANE SANTARELLI • Techno onirique / Electronica (LIVE) KO SHIN MOON • Folk synthétique / Disco cosmique (LIVE) GOGOGREEN CLUB (CAMILLE, LEFBLOM) • House durable BIG CADDYMAN (MARC PRÉPUS) • Spectacle post-apocalyptique V-RANDA FATALE • Performance techno-punk MAB (MASSE) • Techno / Hard techno (very hard techno) LE MICRO DE LA LOVE • Karaoké participatif MARIE LESKIMO • Chanson perchée multilingue KARINA JUNKFOOD • Mapping suspendu LES LIMITES DE MON LANGAGE SIGNIFIENT LES LIMITES DE MON PROPRE MONDE • Expo retro-projetée Également dans la place : VOYANTE DU TURFU, SISI LA PAILLETTE Événement conçu par le collectif Sur/Mesure de Mains d’Œuvres **▬ INFOS PRATIQUES** Samedi 30 octobre • 18H – 2H ● Tarifs : Prévente : 13€ | Sur place : 15€ | Adhérent : 8€ ● Accès à pied depuis les métros Garibaldi ligne 13 (10 min), Porte de Clignancourt ligne 4 (15 min) et Mairie de Saint-Ouen ligne 14 (12min)

