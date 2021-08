La Fête à Feydeau Théâtre du Pavé, 16 décembre 2021, Toulouse.

La Fête à Feydeau

du jeudi 16 décembre au vendredi 31 décembre à Théâtre du Pavé

### Georges Feydeau / Gibier de Potence & Léonie est en avance / Théâtre Voici le petit cadeau de Noël du Théâtre du Pavé : Deux pièces en un acte du grand Feydeau. De quoi venir rire et souffler un peu après ces derniers mois de confinement. Feydeau, sur la longue route du théâtre français trouve sa place entre Molière et Ionesco. Il part de l’un et lui emprunte avec respect son sens aigû de la comédie folle et de ses personnages truculents puis ouvre la voie à l’autre dans ce que l’on appellera un peu trop rapidement le théâtre de l’absurde. Absurde un peu malgré lui, il faut le dire. Le procédé d’écriture de Feydeau entraine fatalement des situations à peine réalistes. Il imagine un plan de départ clair et précis, assez fin, mince, puis le retourne comme une pyramide en étalant tout ce qui peut venir contrarier son intrigue. Feydeau démolit toute possibilité d’issue heureuse au profit de rencontres cauchemardesques où les personnages manquent de peu de tomber dans une spirale effrayante dont ils ne sortiront qu’in extremis , et non sans y laisser des plumes. Lorsque l’on sait qu’il travaillait sans plan, en improvisant sans cesse la réplique suivante, qu’il laissait se nouer des fils improbables en se disant qu’une issue finirait bien par arriver, pareille prise de risque ne pouvait que donner des chefs-d’oeuvre. Belle soirée. ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Pavé ](https://theatredupave.org/wordpress/event/la-fete-a-feydeau/) ![]() ### Infos pratiques * Du 16 au 31 décembre : jeudi 16, vendredi 17, samedi 18, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, lundi 27, ùardi 28, mercredi 29, jeudi 30 décembre à 20h30. Dimanche 19 et 26 décembre à 16h. Vendredi 31 décembre à 18h et 21h * Durée : 1h40 * Grande salle

Culture

Théâtre du Pavé 34 Rue Maran, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T20:30:00 2021-12-16T22:20:00;2021-12-17T20:30:00 2021-12-17T22:20:00;2021-12-18T20:30:00 2021-12-18T22:20:00;2021-12-19T16:00:00 2021-12-19T17:40:00;2021-12-21T20:30:00 2021-12-21T22:20:00;2021-12-22T20:30:00 2021-12-22T22:20:00;2021-12-23T20:30:00 2021-12-23T22:20:00;2021-12-26T16:00:00 2021-12-26T17:40:00;2021-12-27T20:30:00 2021-12-27T22:20:00;2021-12-28T20:30:00 2021-12-28T22:20:00;2021-12-29T20:30:00 2021-12-29T22:20:00;2021-12-30T20:30:00 2021-12-30T22:20:00;2021-12-31T18:00:00 2021-12-31T19:40:00;2021-12-31T21:00:00 2021-12-31T22:40:00