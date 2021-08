Puget Puget Puget, Vaucluse La fascinant week-end au Château La Verrerie – Yoga Hatha dans les Vignes Puget Puget Catégories d’évènement: Puget

Vaucluse

La fascinant week-end au Château La Verrerie – Yoga Hatha dans les Vignes Puget, 15 octobre 2021, Puget. La fascinant week-end au Château La Verrerie – Yoga Hatha dans les Vignes 2021-10-15 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-15 20:00:00 20:00:00 Château la Verrerie 1810 Route du Luberon

Puget Vaucluse Puget EUR 45 45 Parce que la vigne prend son temps pour nous donner le meilleur. Parce qu’il nous faut s’inspirer de l’esprit du mouvement lent, Château la Verrerie et Gabrielle de Kote Yoga vous invitent à un moment durant lequel seront célébrées nos valeurs communes. boutique@chateau-la-verrerie.fr +33 4 90 08 97 97 http://chateau-la-verrerie.com/ dernière mise à jour : 2021-08-24 par Office de tourisme Luberon Monts de Vaucluse

Détails Catégories d’évènement: Puget, Vaucluse Autres Lieu Puget Adresse Château la Verrerie 1810 Route du Luberon Ville Puget lieuville 43.75796#5.25259