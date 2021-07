Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo La Fabrique à Concert – Gaël Horellou, “Identité”, Jazz-Maloya Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

La Fabrique à Concert – Gaël Horellou, “Identité”, Jazz-Maloya Saint-Malo, 2 octobre 2021, Saint-Malo. La Fabrique à Concert – Gaël Horellou, “Identité”, Jazz-Maloya 2021-10-02 21:00:00 – 2021-10-02 Intra-Muros 6 rue Groult St-Georges

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Comme le jazz aux USA , le maloya est l’héritage musical des esclaves à La Réunion. Accompagné de musiciens réunionnais en tournée, le saxophoniste et compositeur Gaël Horellou vous invite à découvrir une ode au métissage, où jazz ardant, langueurs blues et percussions festives du maloya s’embrassent. Un concert aux saveurs épicées autour de deux musiques inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. Un voyage que vous n’êtes pas prêts d’oublier! Gael Horellou – sax alto

Florent Gac – orgue

Nicolas Beaulieu – guitare

Vincent Philéas – percussions, chant

Emilie Maillot – percussions, chant

Fredo Ilata – percussions, chant

Vincent Alyberil – percussions, chant Billetterie disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme Autres points de vente:

La Grande Passerelle, Rue Théodore Monod

Librairie Le Porte Plume, 78 rue Georges Clémenceau à St Servan lafabriquestmalo@gmail.com +33 6 27 13 15 85 https://www.weezevent.com/gael-horellou-identite Comme le jazz aux USA , le maloya est l’héritage musical des esclaves à La Réunion. Accompagné de musiciens réunionnais en tournée, le saxophoniste et compositeur Gaël Horellou vous invite à découvrir une ode au métissage, où jazz ardant, langueurs blues et percussions festives du maloya s’embrassent. Un concert aux saveurs épicées autour de deux musiques inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. Un voyage que vous n’êtes pas prêts d’oublier! Gael Horellou – sax alto

Florent Gac – orgue

Nicolas Beaulieu – guitare

Vincent Philéas – percussions, chant

Emilie Maillot – percussions, chant

Fredo Ilata – percussions, chant

Vincent Alyberil – percussions, chant Billetterie disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme Autres points de vente:

La Grande Passerelle, Rue Théodore Monod

Librairie Le Porte Plume, 78 rue Georges Clémenceau à St Servan dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Intra-Muros 6 rue Groult St-Georges Ville Saint-Malo lieuville 48.65005#-2.02751