Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Cette sortie vous fait découvrir la dune à travers tous ses stades d’évolution.

Car oui, c’est bel et bien un milieu vivant que vous vous apprêtez à rencontrer !

Le balai incessant des oiseaux côtiers assure le spectacle et la flore typique du cordon dunaire par ses adaptations vous laissera sans voix…

Matériel à prévoir : vêtements adaptés à la météo et de couleur neutre, chaussures de marche et paire de jumelles conseillée.

