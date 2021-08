Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz, Loire-Atlantique LA DUNE DU COLLET ET SES PLANTES Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

Loire-Atlantique

LA DUNE DU COLLET ET SES PLANTES Les Moutiers-en-Retz, 2 novembre 2021, Les Moutiers-en-Retz. LA DUNE DU COLLET ET SES PLANTES 2021-11-02 10:00:00 – 2021-11-02 12:00:00

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Les Moutiers-en-Retz Réservation obligatoire auprès de l’Association : 02 51 74 02 62/06 95 49 26 27 Le lieu précis du rendez-vous sera donné quelques jours avant la sortie, par l’association Hirondelle, par téléphone ou par mail. Venez découvrir les plantes typiques de la dune, comment elles ont su s’adapter à ce milieu changeant et pourquoi il est important de la préserver. Observons de plus près les oyats, euphorbes maritimes, œillets et liserons, à quelques mètres des oiseaux limicoles qui viennent s’alimenter dans les vasières de la Baie de Bourgneuf. Venez découvrir quelles plantes la dune abrite, comment celles-ci ont su s’adapter à ce milieu changeant et pourquoi il est important de la préserver. contact@associationhirondelle.fr http://www.associationhirondelle.fr/ Réservation obligatoire auprès de l’Association : 02 51 74 02 62/06 95 49 26 27 Le lieu précis du rendez-vous sera donné quelques jours avant la sortie, par l’association Hirondelle, par téléphone ou par mail. Venez découvrir les plantes typiques de la dune, comment elles ont su s’adapter à ce milieu changeant et pourquoi il est important de la préserver. Observons de plus près les oyats, euphorbes maritimes, œillets et liserons, à quelques mètres des oiseaux limicoles qui viennent s’alimenter dans les vasières de la Baie de Bourgneuf. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Les Moutiers-en-Retz Adresse Ville Les Moutiers-en-Retz lieuville 47.0633#-2.00022