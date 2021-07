LA DISTILLERIE DES INITIATIVES VOUS OUVRE SES PORTES ! Machecoul-Saint-Même, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Machecoul-Saint-Même.

LA DISTILLERIE DES INITIATIVES VOUS OUVRE SES PORTES ! 2021-07-17 – 2021-07-17

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique Machecoul-Saint-Même

la Distillerie des Initiatives ouvre ses portes pour des visites commentées et guidées du bâtiment et d’une exposition sonore, installée dans les anciennes cuves de fermentation. Avec un médiateur de l’équipe tout terrain, partez à la découverte de l’histoire et des bâtiments de la distillerie pendant une visite d’une demie heure. Vous serez ensuite invités à vous projeter dans le futur des lieux : quelles idées avez-vous ? Quelles initiatives souhaitez-vous porter ?

ladistilleriedesinitiatives@gmail.com

la Distillerie des Initiatives ouvre ses portes pour des visites commentées et guidées du bâtiment et d’une exposition sonore, installée dans les anciennes cuves de fermentation. Avec un médiateur de l’équipe tout terrain, partez à la découverte de l’histoire et des bâtiments de la distillerie pendant une visite d’une demie heure. Vous serez ensuite invités à vous projeter dans le futur des lieux : quelles idées avez-vous ? Quelles initiatives souhaitez-vous porter ?

dernière mise à jour : 2021-07-01 par