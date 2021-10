Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo La culture dans tous ses quartiers – One woman show Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La culture dans tous ses quartiers – One woman show Saint-Malo, 17 décembre 2021, Saint-Malo. La culture dans tous ses quartiers – One woman show Maison de Quartier la Guymauvière 12 rue des Bleuets Saint-Malo

2021-12-17 20:15:00 – 2021-12-17 Maison de Quartier la Guymauvière 12 rue des Bleuets

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Ma scène par Mlle Redge

One woman show écrit par Élodie Poux et mis en scène par Romain Péneau C’est l’histoire d’une femme qui se « réveille » un jour, au milieu de sa vie, et qui décide d’affronter ses peurs, ses angoisses. Exister pour elle et non pour les autres.

Son rêve ? Monter sur scène. Des tranches de vie entre émotions et rires ! guymauviere@gmail.com +33 2 99 81 15 61 Ma scène par Mlle Redge

Son rêve ? Monter sur scène. Des tranches de vie entre émotions et rires ! Maison de Quartier la Guymauvière 12 rue des Bleuets Saint-Malo

