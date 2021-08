La Cour des miracles, le festival de rentrée #3 INU Champollion,81000 Albi, 23 septembre 2021, Albi.

Pause déjeuner 12h15 – 13h00 [Pique-nique magique] Docteur Troll, guinguette magique (épisode 1) La guinguette du Docteur Troll vous accueille autour de sa caravane, sur des tables et des chaises comme sur une terrasse de restaurant, sauf que c’est de la magie que les serveurs vous proposent à la carte ! Espaces extérieurs / Devant le restaurant universitaire Ouvert à tous 12h30 – 13h30 [ça va aller ] Respirez, déstressez, profitez ! 30 min pour apprendre, par la maitrise de la respiration et du rythme cardiaque, à se concentrer et à maîtriser le stress parfois lié aux études. Un atelier proposé par le service des sports (SUAPS). Bâtiment Pascal(e) Ambic – au Foyer / Ouverts à tous / Inscription souhaitée à [suaps@univ-jfc.fr](mailto:suaps@univ-jfc.fr) Soirée 18h30 [Micro ouvert] Scène SLAM Amenez vos textes et vos oreilles ! La scène slam est un espace ouvert à tous les amateurs d’élans verbaux et à tous les récits : prose, nouvelles, chroniques acerbes, déclaration naïves, blagounettes de comptoir… Avec l’association Jeff Champo et l’atelier d’écriture de Champollion, à l’occasion de la sortie de leur 16ème ouvrage Virulences. Espaces extérieurs / Devant le restaurant universitaire Ouvert à tous [Magie populaire] Docteur Troll, guinguette magique (épisode 2) Une terrasse, à ciel ouvert, avec tables et chaises. Nous retrouvons l’esprit guinguette et ses guirlandes caractéristiques. Les magiciens, jouant le rôle de serveurs, y accueillent les curieux avec des menus, comme au restaurant, sauf que c’est de la magie que l’on vous propose à la carte ! Espaces extérieurs /Devant le restaurant universitaire Ouvert à tous Jeudi 23 septembre 2021 à partir de 12:00 Campus Albi Espaces extérieurs / Devant le restaurant universitaire Chaque soir à partir de 18h petite buvette & restauration sur place Ouvert à tous Contact : Service Communication / Culture – [com@univ-jfc.fr](mailto:com@univ-jfc.fr)

La Cour des Miracles, c’est l’évènement festif, associatif, culturel et convivial de rentrée, pour découvrir Albi et la vie étudiante à l’INU Champollion. RDV du 21 au 23 septembre

INU Champollion,81000 Albi Place de Verdun, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



