Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique La commune vient d’obtenir le prix « Coup de coeur Thomas Joly » du label Pavillon Bleu. Dans les prochains jours, un parcours ludique et pédagogique sera fléché ainsi que des nouveaux panneaux d’accueil. Une nouvelle promenade éco-responsable pour tous au coeur même des 2 bourgs.

Pour valoriser ces nouveaux aménagements, nous vous proposons un programme culturel et artistique. L’association Echo Nature, organisera des visites découvertes à partir de 14h30

A partir de 16h30 « Territoires Imaginaires » vous proposera les animations suivantes :

– 16h30 : spectacle « Cure de thalassoésie »- Cie Théâtre Cabines

– 17h : spectacle enfants « Le Tamis » – Cie Bloue Bayou

– 17h45 : spectacle « cure de thalassoésie » – Cie Théâtre Cabines

mairie@stmichelchefchef.fr +33 2 40 64 99 99 http://www.stmichelchefchef.fr/

