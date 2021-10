Olivet L'Alliage Loiret, Olivet La cosmétique : science ou marketing ? L’Alliage Olivet Catégories d’évènement: Loiret

L'Alliage, le vendredi 26 novembre à 18:00

Prendre soin de sa peau, se maquiller, rajeunir son teint, se nettoyer ou se parfumer…autantd’activités aussi anciennes que l’histoire de l’humanité. Richard Daniellou, professeur à l’université d’Orléans, directeur de Cosm’Actifs (CNRS) présente l’évolution de la cosmétique. Entrée libre – sans réservation – tout public L’Alliage 1h30

L'Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret

2021-11-26T18:00:00 2021-11-26T19:30:00

