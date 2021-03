ELANCOURT Le Prisme Élancourt LA CONVIVIALITE (reporté) Le Prisme ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

Le Prisme, le mardi 23 mars à 20:30

Compagnie Chantal & Bernadette Bienvenue dans La convivialité, une conférence-spectacle où il va falloir faire preuve d’esprit critique ! Antoni Severino et Philippe Couture sont deux professeurs belges, passionnés par notre héritage linguistique. Ici, il ne s’agit pas de la langue française mais de son orthographe. Souvent considérée comme un dogme intouchable, c’est avec humour et légèreté que les deux orateurs nous invitent à s’interroger ensemble sur les règles de la langue, de l’écriture, parfois absurdes et de leurs conséquences sur la construction de nos identités sociales. Pas de panique, la dictée ne sera pas notée ! Grande Salle – Durée : 55 minutes suivi d’un échange En partenariat avec le Chainon Manquant Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 12,00€

LA CONVIVIALITE Le Prisme Centre des 7 Mares ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-23T20:30:00 2021-03-23T22:30:00

