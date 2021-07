La Collection Saint-Gervais Genève, 23 septembre 2021-23 septembre 2021, Genève.

La Collection

du jeudi 23 septembre au dimanche 3 octobre à Saint-Gervais Genève

### **Le Téléviseur à tube cathodique et Le Service à asperges** Sauver de l’oubli des objets quotidiens devenus obsolètes ? C’est la mission que s’impose le Collectif BPM (Catherine Büchi, Léa Pohlhammer et Pierre Mifsud). Après la K7 audio, le Vélomoteur et le Téléphone à cadran rotatif, deux nouveaux témoins d’un temps révolu viennent agrandir La Collection: le **Téléviseur à tube cathodique** et le **Service à asperges**. Douce époque où l’on s’asseyait ensemble, sur le canapé d’angle ou à table… Trônant au milieu du salon, la TV avait le monopole de l’image animée. Quant au service à asperges et ses innombrables versions, il accompagnait le joyeux bordel ou la terrible atrophie des repas de famille. Nés vers la fin d’un contexte historique animé par la conviction que l’avenir s’annonçait radieux, les trois complices partagent leurs souvenirs, exhument des archives et se battent pour la télécommande. On se délecte et on en redemande. **Écriture, conception et jeu** Catherine Büchi, Léa Pohlhammer et Pierre Mifsud Dimanches 26 septembre et 3 octobre : intégrales → _La K7 audio_, _Le Vélomoteur_, _Le Téléphone à cadran rotatif_, _Le Téléviseur à tube cathodique_ et _Le Service à asperges_ (Durée: 2h30)

Plein tarif 30.- / Tarif réduit (chômeurs, AVS, AI) 20.- / Professionnels des arts de la scène 15.- / Jeune public (moins de 20 ans, étudiants, apprentis) 12.- / Tarif spécial (Membres des groupements de seniors partenaires, Carte 20 ans/20 francs) 10.-

Tu prends des objets du quotidien que plus personne n’utilise mais qui ont marqué ta jeunesse. Tu ne les vois jamais en vrai mais ils prennent vie devant toi et c’est hyper excitant.

Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5, 1201 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

