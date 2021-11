Cherveux Cherveux Cherveux, Deux-Sèvres La cherveusienne Cherveux Cherveux Catégories d’évènement: Cherveux

Cherveux Deux-Sèvres Cherveux EUR 8 8 13ème édition de la Cherveusienne, organisé par l’Amicale Rurale de Cherveux. Course de 11.5km.

